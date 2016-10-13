Вышел новый трейлер спин-оффа "Звездных войн"

Премьера фильма запланирована на 16 декабря 2016 года.

Фильм "Изгой один: Звездные войны. Истории" выйдет на экраны в декабре 2016 года The Verge

На официальном канале франшизы "Звездные войны" на YouTube появился новый трейлер фильма "Изгой один: Звездные войны. Истории" , который станет одним из спин-оффов, производством которых занимается компания Disney.

Действие фильма будет происходить незадолго до событий, показанных в "Новой надежде" и будет сосредоточено вокруг группы повстанцев, собравшихся украсть чертежи Звезды Смерти, которые окажутся в руках принцессы Леи в четвертом эпизоде.

Роли в фильме исполнили Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Донни Йен, Бен Мендельсон, Форест Уитакер, Диего Луна, Джонатан Арис и Риз Ахмед, а режиссером картины выступил Гарет Эдвардс.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы".

6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

27 декабря сообщалось, что фильм установил рекорд по скорости кассовых сборов: за первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.

В первый уик-энд в Украине "Звездные войны" собрали 26 с половиной миллионов гривень, а посмотрели фильм 326 тысяч зрителей.

Фильм вошел в топ-5 самых ожидаемых фильмов декабря и стал одной из самых ожидаемых картин уходящего года. Он также установил новый рекорд по предпродаже билетов. По состоянию на вечер вторника на фильм было продано билетов на сумму более 100 миллионов долларов. Большинство билетов были куплены на премьеру и прокатные выходные.

Фильм получил от Американской ассоциации кинокомпаний рейтинг PG-13, который означает, что лица, не достигшие 13-летнего возраста, будут допускаться на показ фильма только в сопровождении родителей. Такое решение было принято ассоциацией из-за содержания в фильме сцен "научно-фантастического насилия".