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Вышел новый трейлер фильма "Обитель зла: Последняя глава"

10 октября в 17:50

Фильм выйдет в прокат в январе 2017 года.

Обитель зла
Мила Йовович снова сыграет в "Обители зла"
Кинопоиск
Студия Sony Pictures Entertainment на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Обитель зла. Последняя глава", главную роль в котором исполнила Милла Йовович.

Действие фильма разворачивается с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация "Амбрелла" готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить. В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.

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Фильм выйдет на экраны в январе 2017 года.

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По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм трейлер Йовович
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