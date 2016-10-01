Во время "Евровидения 2017" Киев могут посетить около 15 тысяч иностранных гостей – Аласания

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Точное количество стран, которые примут участие в конкурсе в этом году, пока неизвестно.

во время "Евровидения" Украину могут посетить более 15 тысяч иностранных гостей Eurovision.tv

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания в интервью ZN.UA рассказал о подробностях организации песенного конкурса "Евровидение" и о том, какое количество иностранных гостей может посетить столицу Украины уже в мае следующего года.

"Власти города рассчитывают, что могут приехать около 20 тыс. иностранцев, а надеются и на цифру повыше — до 30 тыс. (еще один козырь столичной колоды: пропускная способность аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" достаточна для больших пассажиропотоков). Прогнозы НТКУ по количеству туристов несколько скромнее — до 15 тыс. гостей", отметил он.

Вместе с тем, Аласания подчеркнул, что количество стран, которые в этом году примут участие в конкурсе, на данный момент неизвестно, их может быть как 43, так и 46.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

Заявки на проведение ""Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения песенного конкурса вышли Киев, Днепр и Одесса.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

Читайте полностью интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".