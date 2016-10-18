Вин Дизель рассказал о Малыше Груте из сиквела "Стражей галактики"

По словам актера, новый Грут будет очень наивным.

Вин Дизель рассказал о Малыше Груте Кинопоиск

Актер Вин Дизель, который озвучивал Грута в фильме "Стражи галактики" , рассказал о том, как изменится его персонаж после перерождения, сообщает Entertainment Weekly

Как заявил Дизель, Грут, который пожертвовал собой в конце фильма и переродился маленьким ребенком, окажется еще более обаятельным персонажем.

"Малыш Грут максимально наивен. Того Грута, которого мы видели в первых "Стражах", я всегда представлял как ученика колледжа, еще не совсем взрослого, но уже мужчину. И, так как он пожертвовал собой, теперь он должен начать все заново, так что мы увидим милого, забавного маленького Грута, который бегает по экрану и учится всему", рассказал Дизель.

Фантастический боевик "Стражи Галактики" вышел в прокат в 2014 году. Он был снят по одноименной серии комиксов Marvel 2008 года. Фильм повествует о команде супергероев во главе со Звездным Лордом, спасающих галактику от замыслов злодея Ронана. Фильм собрал в прокате 774 миллиона долларов и был номинирован на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и лучший грим.