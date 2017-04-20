В Украине презентовали новый Национальный фестиваль "Кропивницкий"

Фестиваль пройдет с 30 августа по 3 сентября.

Марк Кропивницкий является одним из основоположников украинского национального театра

В четверг, 20 апреля, в Министерстве культуры Украины Евгений Нищук сообщил о создании в Украине нового Национального фестиваля искусств "Кропивницкий". Название проекта напрямую связана с местом его проведения – городом Кропивницкий. По мнению министра, фамилия одного из основоположников украинского национального театра – Марка Лукича Кропивницкого (1840-1910) – станет важным символом не только города, который обновляется (бывший Кировоград, а раньше – Елисаведград), но и современного национального художественного форума. Его цель – утвердить статус Кропивницкого, как влиятельной культурной столицы на карте Украины. Как известно, эта земля взращивала таланты таких выдающихся деятелей как Иван Карпенко-Карый, Николай Садовский, Панас Саксаганский, Мария Заньковецкая и, конечно, Марк Кропивницкий.

Почти год назад бывший Кировоград получил новое название. И одна из сверхзадач фестиваля - утверждать такой ребрендинг, чтобы большой город (областной центр) ассоциировалась у его жителей и туристов с образом "отца" украинского национального театра (как иногда называли Марка Лукича), то есть, с национальными культурными ценностями.

Один из инициаторов и организаторов художественного проекта, Александр Горбунов, отметил, что Кропивницкий – это фактически географический центр Украины, ведь к нему ведут разные пути, следовательно накануне фестиваля город должен обновить и улучшить свои транспортные артерии, чтобы новый форум привлек как можно больше туристов.

Концепция нового Национального фестиваля предусматривает полифоничность и многовекторность - различные жанры и направления современной украинской культуры; популяризация новых сценических версий украинской классической драматургии; возвращение на Родину художников-украинцев (с их новыми проектами), которые сегодня активно работают в Европе и на других континентах.

Программа фестиваля будет формироваться по принципу тематических разделов. Например, в разделе "Хедлайнеры" горожанам и гостям фестиваля предложат самые громкие украинские театральные премьеры – из столицы и других городов. Раздел "Хореодрама" объединит на разных площадках Кропивницкого творческие достижения местных талантов, а также представит на фесте нынешнюю премьеру от Раду Поклитару "Вверх по реке" (театр "Киев-Модерн Балет"). В разделе "Классика forever" молодые украинские режиссеры предложат свое сценическое видение самых популярных пьес Ивана Франко, Ивана Карпенко-Карого, других украинских авторов. На фестивале ожидаются также театральные гости из Европы: в настоящее время ведутся переговоры с театрами Польши, Литвы, Германии. И это далеко не полный перечень направлений, которые предусматривает новый Национальный фестиваль.

Как сообщил ZN.UA Евгений Нищук, в рамках "Кропивницкого" впервые состоится награждение одного из украинских театральных художников - Национальной театральной премией имени Леся Курбаса, которую в этом году инициировала Национальный союз театральных деятелей Украины. Министр отмечает, 2017-й – знаковый год, ведь отмечаем 130-летие со дня рождения Леся Курбаса.

Фестиваль "Кропивницкий" пройдет с 30 августа по 3 сентября.