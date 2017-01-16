В HBO рассказали о возможном приквеле "Игры престолов"

В новом сериале не будет героев, известных зрителю по оригинальному шоу.

В приквеле "Игры престолов" не будет знакомых по оригинальному шоу героев

Программный директор телеканала НВО Кейси Блойс раскрыл подробности создания возможного приквела сериала "Игра престолов" . Как сообщает Entertainment Weekly , в новом сериале не будет героев, известных зрителям по оригинальному шоу.

По словам Блойса, на данный момент телеканал ведет переговоры со сценаристами о написании сценария будущего сериала. Он также отметил, что создание приквела накладывает на сценаристов меньше обязательств, чем написание сценария спин-оффа. А мир, созданный Джорджем Мартином, позволяет написать качественную предысторию "Игры престолов".

Кроме того, Блойс отметил, что на данный момент создатели сериала не могут прийти к окончательному выводу относительно количества эпизодов в финальном сериале "Игры престолов". "Они до сих пор решают, как оформить новые эпизоды. Я возьму столько серий, сколько они захотят сделать", — подчеркнул Блойс.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года,вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.