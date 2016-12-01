Для скачивания видео необходимо обновить приложение на iOS и Android до последней версии.

Netflix разрешил скачивание фильмов и сериалов для мобильных устройств indiewire.com

Стриминговый сервис Netflix предоставил своим пользователям по всему миру возможность скачивать фильмы и сериалы для оффлайн просмотра, сообщает Buzzfeed

Новый сервис будет предоставляться бесплатно для всех подписчиков на платформах iOS и Android, обладающих последней версией обновления. На данный момент не все сериалы доступны для скачивания, но представители сервиса обещают в ближайшее время расширить список доступных шоу.

В январе этого года Netflix объявил о выходе на рынок Украины.

Ранее стриминговый сервис Netflix появился на Кубе. При этом представители Netflix отмечают, что лишь небольшое количество граждан страны имеет возможность получить доступ к ресурсу, поскольку на острове медленный интернет и правительство Кубы продолжает ограничивать доступ жильцов в международных банковских систем.