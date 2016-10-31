В Евровидении-2017 примут участие 43 страны

Свое участие в конкурсе подтвердила даже Россия.

Готовность принять участие в Евровидении-2017 в Киеве подтвердили Румыния, Португалия и РФ Eurovision.tv

В песенном конкурсе Евровидение-2017, который состоится в Киеве, примут участие 43 страны, что на 1 страну больше, чем в прошлом году.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, список стран, подтвердивших свое участие, включает в себя Румынию и Португалию, которые вернутся к соревнованию после отсутствия в прошлом году. В то же время, из-за проблем с национальным вещателем из конкурса выбыла Босния и Герцеговина.

Свое участие в Евровидении в Киеве также подтвердила Россия.

Отмечается, что полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал намечен на субботу, 13 мая.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году.

Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Ранее в интервью ZN.UA глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что на Евровидение в Киев "могут приехать около 20 тыс. иностранцев, а надеются и на цифру повыше — до 30 тыс. (еще один козырь столичной колоды: пропускная способность аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" достаточна для больших пассажиропотоков). Прогнозы НТКУ по количеству туристов несколько скромнее — до 15 тыс. гостей".

Читайте интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".