Украинская пьеса получила премию престижного немецкого фестиваля

Украина впервые была представлена на фестивале Heidelberger Stückemarkt.

В мае Украина впервые стала почетным гостем престижного немецкого театрального фестиваля Heidelberger Stückemarkt. В Германии были представлены театральные проекты от украинских режиссеров, драматургов, перформеров, которые сегодня находятся в авангарде актуального экспериментального театра.

Одним из самых ярких событий фестиваля стала награда молодого украинского драматурга Ольги Мацюпи. За свою новую пьесу "Экологическая Баллада" она получила высшую премию фестиваля – пять тысяч Евро.

Кроме того, свои пьесы представили также Киевский театр "Золотые Ворота", Львовский ТЮЗ, театр "ДАХ". Еще один проект, который вызвал интерес у фестивальной аудитории предложил режиссер и перформер Антон Романов. Он посвятил свою акцию аннексии Крыма (сам Романов родился в Крыму), то есть нынешним трагическим взаимоотношениям Украины и РФ. Актуальный проект "Где Восток?" от Алика Сардаряна и Натальи Ворожбит - монологи о войне на Донбассе – также вызвал сильные эмоции.

По мнению куратора украинской программы Павла Арье, отечественный театр должен предлагать Европе болезненные темы нашего настоящего, обозначать те проблемы, которые требуют решения.

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