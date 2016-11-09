Украина станет хедлайнером престижного театрального фестиваля в Германии

Хайдельбергский театральный фестиваль пройдет весной 2017 года.
Хайдельбергский театральный фестиваль считается одним из самых серьезных форумов современной немецкоязычной драматургии. На этом фестивале также представляют театральные проекты из других стран, основа которых – современная актуальная драматургия.
В 2017-м Хайдельбергский фестиваль предоставит Украине право быть хедлайнером и почетным гостем проекта. В рамках фестиваля будут показаны не только камерные проекты из Украины, но и спектакли большой формы. Кроме того, пройдут презентации новых украинских пьес.
"В Германии хотят видеть новую интересную социальную драматургию, которая говорит с современниками современным языком, которая предполагает модерную сценическую форму", заявил официальный куратор фестиваля от Украины, известный драматург Павел Арье.
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