Украина станет хедлайнером престижного театрального фестиваля в Германии

Хайдельбергский театральный фестиваль пройдет весной 2017 года.

Украинские спектакли будут показаны на театральном фестивале в Хайдельберге

Весной 2017 года украинские спектакли и новые пьесы от украинских авторов будут представлены на Хайдельбергском театральном фестивале, заявили представители фестиваля, посетившие "Неделю актуальной пьесы" в Киеве.

Хайдельбергский театральный фестиваль считается одним из самых серьезных форумов современной немецкоязычной драматургии. На этом фестивале также представляют театральные проекты из других стран, основа которых – современная актуальная драматургия.

В 2017-м Хайдельбергский фестиваль предоставит Украине право быть хедлайнером и почетным гостем проекта. В рамках фестиваля будут показаны не только камерные проекты из Украины, но и спектакли большой формы. Кроме того, пройдут презентации новых украинских пьес.

"В Германии хотят видеть новую интересную социальную драматургию, которая говорит с современниками современным языком, которая предполагает модерную сценическую форму", заявил официальный куратор фестиваля от Украины, известный драматург Павел Арье.

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