Топ-5 самых ожидаемых фильмов мая

На экраны возвращаются "Стражи галактики" и "Пираты Карибского моря".

ZN.UA, основываясь на рейтингах IMDb и "Кинопоиска", отобрало самые ожидаемые фильмы этого месяца.

В пятерку лучших вошли: фильм о геноциде армян, вторая часть "Стражей галактики", картина о короле Артуре, продолжение саги о Чужом и пятые "Пираты Карибского моря".

"Обещание"





"Обещание" Кинопоиск

Премьера: 4 мая

Режиссер: Терри Джордж

В ролях: Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян, Шарлотта Ле Бон, Джеймс Кромуэлл, Том Холландер, Жан Рено

1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок. Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства. Обещания даются и нарушаются… Но одно нельзя не сдержать — обещание выжить и поведать миру правдивую историю.

"Стражи галактики. Часть 2"





"Стражи галактики. Часть 2" Кинопоиск

Премьера: 4 мая

Режиссер: Джеймс Ганн

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан

Фильм расскажет о группе галактических изгоев во главе с вором по прозвищу Звездный Лорд, вынужденных объединиться против общей угрозы. Во второй части герои попытаются раскрыть тайну истинного происхождения Питера Квилла.

"Король Артур: начало легенды"





"Король Артур: Начало легенды"

Премьера: 11 мая

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Аннабелль Уоллис, Гермиона Корфилд, Кэти МакГрат, Милли Брэйди, Джимон Хонсу, Эрик Бана

Фильм расскажет о восхождении Артура на престол. По сюжету, ему предстоит сразиться со своим дядей Вортигерном, захватившим трон.

"Чужой: Завет"





"Чужой: Завет" Кинопоиск

Премьера: 18 мая

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Кэтрин Уотерстон, Джеймс Франко, Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, Гай Пирс, Билли Крудап, Кармен Эджого

Фильм расскажет о выживших членах команды "Прометея": Элизабет и андроиде Дэвиде, которые сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров. Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов — Рай.

"Пираты Карибского моря: Месть Салазара"

"Пираты Карибского моря: Месть Салазара" Кинопоиск

Премьера: 25 мая

Режиссеры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

В ролях: Джонни Депп, Кира Найтли, Кая Скоделарио, Дэвид Уэнэм, Орландо Блум, Джеффри Раш, Брентон Туэйтс, Хавьер Бардем

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.