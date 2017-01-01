Топ-30 самых ожидаемых фильмов 2017 года

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В прокат выйдет новая часть "Форсажа", "Лига справедливости" и восьмой эпизод "Звездных войн".

Американский билетный сервис Fandango составил рейтинг из 30 самых ожидаемых фильмов 2017 года. Первое место в списке, опубликованном на сайте сервиса, занял восьмой эпизод киносаги "Звездные войны", который выйдет на экраны в декабре 2017.

Второе место в списке занимает фантастический боевик "Стражи галактики 2", главные роли в котором сыграют Крис Пратт и Зои Салдана. В украинский прокат фильм выйдет 4 мая. А замыкает тройку лидеров перезапуск классического мультфильма "Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон, премьера которого запланирована на март.

В первую десятку рейтинга также вошли "Чудо-женщина", "Человек-паук: Возвращение домой" и "Лига справедливости: Часть 1", а также восьмой сиквел "Форсажа" и картина "На пятьдесят оттенков темнее" — продолжение "Пятидесяти оттенков серого". Кроме того, кинолюбители ждут премьеры ленты "Логан", которая станет завершающей частью трилогии о Росомахе, и мультфильма "Гадкий я 3".

Завершает список самых ожидаемых фильмов "Великая стена" с Мэттом Дэймоном.

Ранее Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года. Первое место в списке занял фильм "Макс Стил". При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 4,4 миллиона, то есть создатели смогли вернуть всего 42% вложенных в создание картины средств.