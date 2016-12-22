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Опубликован первый тизер украинского мультфильма "Похищенная принцесса"

22 декабря в 15:07

Мультфильм выйдет на экраны 7 марта 2018 года.

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"Похищенная принцесса" выйдет на экраны 7 марта 2017 года
Animagrad Animation Studio на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер украинского 3D-мультфильма "Похищенная принцесса".

Странствующий артист Руслан влюбляется в княжескую дочь Милу, но красавицу похищает злой колдун Черномор, и Руслан отправляется на поиски девушки и на встречу невероятным приключениям. Вместе с тем, первый тизер мультфильма показывает, что и Мила может за себя постоять.

Мультфильм выйдет на экраны 7 марта 2018 года.

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Ранее сообщалось о том, что мультфильм "Зоотрополис", который рассказывает о жизни города, полностью населенного животными, за две недели в украинском прокате собрал 1 миллион 347 тысяч долларов, что делает его самым успешным мультфильмом из всех, которые когда-либо транслировались в украинском прокате.

По материалам: ZN.UA
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