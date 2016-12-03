Театральный союз потерял все имущество и недвижимость

Богдан Струтинский планирует открыть новый офис Союза в Киеве.

Богдан Струтинский планирует открыть новый офис Театрального союза

Новый глава Национального союза театральных деятелей Украины Богдан Струтинский в интервью ZN.UA рассказал о том, что сейчас на балансе Союза нет ни одного объекта недвижимости. Вместе с тем, он отметил, что уже в ближайшее время Союз планирует открыть новый офис в Киеве.

"Не хочу рисовать райский сад относительно того, "что" там будет и "кто" там будет. Но, безусловно, там должен работать секретариат. Там должна быть исключительно в качестве символа, скажем, пишущая машинка: как образ прошлого, когда драматурги создавали пьесы именно на таких машинках, а не компьютерах. То есть там должна быть современная атмосфера, в которую проникают милые замечательные знаки лучшего театрального прошлого, которое не стоит изменять", - рассказал он.

Читайте полностью интервью Олега Вергелиса с Богданом Струтинским в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".