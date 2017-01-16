Создатели "Шерлока" рассказали о возможном пятом сезоне сериала

Финал четвертого сезона может быть началом пятого.

Шерлок может вернуться в пятом сезоне

Создатели сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Мофатт объяснили события финала четвертого сезона шоу и рассказали о возможном пятом, сообщает Radio Times.

"Изначально нашим намерением было показать героев как молодых мужчин, сбросить их до заводских установок. Но, как мне кажется, на самом деле у нас вышла история того, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон стали теми, кем мы их всегда знали. На самом деле, это предыстория", сообщил Гэттис.

Он также добавил, что финал четвертого сезона был создан именно таким для того, чтобы дать возможность создателям начать пятый с тех же кадров. "Если мы вернемся, а мы бы очень хотели вернуться, мы бы просто могли показать, как кто-то стучится в дверь, а Шерлок говорит Ватсону "Ты не хочешь выйти и поиграть?"", заявил Гэттис.

По словам же Моффата, "если бы это был последний сезон – мы этого не планировали, но так может сложиться – мы бы закончили сериал так. Мы не могли закончить его любым предыдущим сезоном, поскольку они всегда завершались колоссальными, отличными открытыми финалами".

Он также добавил, что в новом сезоне Шерлок и Ватсон снова будут расследовать преступления.

Ранее сообщалось о том, что премьера четвертого сезона сериала стала вторым по популярности шоу в Великобритании, показанным в новогодние праздники. "Шерлок" уступил только отсчету до наступления нового года и трансляции фейерверков, которые посмотрели 11,6 миллиона зрителей. Сериал посмотрели 32,8% телевизионной аудитории. Кроме того, новый сезон "Шерлока" обошел по популярности рождественское обращение королевы Елизаветы, которое посмотрели 7,7 миллиона жителей Великобритании.