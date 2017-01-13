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Сериал "Американская история ужасов" продлен еще на два сезона

13 января в 10:48

Общее количество сезонов проекта достигнет девяти.

американская история ужасов
"Американскую историю ужасов" продлили еще на два сезона
Кинопоиск
Сериал "Американская история ужасов" продлен еще на два сезона. Об этом заявил глава FX Networks и FX Productions Джон Ландграф, сообщает Variety.

Это решение означает, что общее количество сезонов сериала достигнет девяти.

Первый сезон хоррор-сериала "Американская история ужасов" вышел 5 октября 2011-го. Особенностью проекта является то, что каждый выпуск рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав не меняется. В итоге зрители видят одних и тех же актеров, но в разных обстоятельствах и образах. Проект неоднократно номинировался на "Эмми" и "Золотой глобус", в том числе как лучший телесериал.

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Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны. 

По материалам: ZN.UA
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