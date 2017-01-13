Сериал "Американская история ужасов" продлен еще на два сезона

Общее количество сезонов проекта достигнет девяти.
Это решение означает, что общее количество сезонов сериала достигнет девяти.
Первый сезон хоррор-сериала "Американская история ужасов" вышел 5 октября 2011-го. Особенностью проекта является то, что каждый выпуск рассказывает уникальную историю, при этом основной актерский состав не меняется. В итоге зрители видят одних и тех же актеров, но в разных обстоятельствах и образах. Проект неоднократно номинировался на "Эмми" и "Золотой глобус", в том числе как лучший телесериал.
Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.ZN.UA