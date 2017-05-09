Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидения 2017"

В первом полуфинале конкурса выступят 18 участников.

Сегодня будут определены финалисты "Евровидения" Eurovision.tv

Во вторник, 9 мая, в Киеве состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017" , по результатам которого будут определены конкурсанты, которые получат право представлять свои страны в финале.

В первом полуфинале выступят 18 конкурсантов.

Порядок выступления участников:

Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy Албания: Линдита — World Бельгия: Бланш — City Lights Черногория: Славко Калезич — Space Финляндия: Норма Джон — Blackbird Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois Греция: Деми — This is Love Польша: Кася Мось — Flashlight Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma Исландия: Свала — Paper Чехия: Мартина Барта — My Turn Кипр: Ховиг — Gravity Армения: Арцвик — Fly With Me Словения: Омар Набер — On My Way Латвия: Triana Park — Line

Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. ZN.UA проведет онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидения".



Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.