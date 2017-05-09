Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидения 2017"

В первом полуфинале конкурса выступят 18 участников.
В первом полуфинале выступят 18 конкурсантов.
Порядок выступления участников:
- Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On
- Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
- Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy
- Албания: Линдита — World
- Бельгия: Бланш — City Lights
- Черногория: Славко Калезич — Space
- Финляндия: Норма Джон — Blackbird
- Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons
- Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois
- Греция: Деми — This is Love
- Польша: Кася Мось — Flashlight
- Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
- Исландия: Свала — Paper
- Чехия: Мартина Барта — My Turn
- Кипр: Ховиг — Gravity
- Армения: Арцвик — Fly With Me
- Словения: Омар Набер — On My Way
- Латвия: Triana Park — Line
Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. ZN.UA проведет онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидения".
Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.
9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.
На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.
25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.ZN.UA