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Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидения 2017"

9 мая в 10:00

В первом полуфинале конкурса выступят 18 участников.

Евровидение1
Сегодня будут определены финалисты "Евровидения"
Eurovision.tv
Во вторник, 9 мая, в Киеве состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017", по результатам которого будут определены конкурсанты, которые получат право представлять свои страны в финале.

В первом полуфинале выступят 18 конкурсантов.

Порядок выступления участников:

  1. Швеция: Робин Бенгтссон — I Can't Go On 
  2. Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
  3. Австралия: Исайя Фаербрейс — Don't Come Easy
  4. Албания: Линдита — World 
  5. Бельгия: Бланш — City Lights 
  6. Черногория: Славко Калезич — Space 
  7. Финляндия: Норма Джон — Blackbird 
  8. Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons 
  9. Португалия: Сальвадор Собрал — Amar Pelos Dois 
  10. Греция: Деми — This is Love 
  11. Польша: Кася Мось — Flashlight 
  12. Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma 
  13. Исландия: Свала — Paper 
  14. Чехия: Мартина Барта — My Turn 
  15. Кипр: Ховиг — Gravity 
  16. Армения: Арцвик — Fly With Me 
  17. Словения: Омар Набер — On My Way 
  18. Латвия: Triana Park — Line

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Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. ZN.UA проведет онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидения".


Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение конкурс песенный полуфинал
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