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Российский Первый канал назвал предварительную причину утечки последнего эпизода "Шерлока"

16 января в 15:38

По мнению представителей канала, причиной утечки стала хакерская атака.

шерлок
Причиной утечки последнего эпизода "Шерлока" могла быть хакерская атака
Entertainment Weekly
Российский Первый канал проводит расследование ситуации с утечкой третьего эпизода четвертого сезона сериала "Шерлок" в сеть. Предварительной причиной утечки представители телеканала считают хакерскую атаку, сообщает ТАСС.

"Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с ВВС и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет. По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования", - заявил представитель канала.

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Эпизод под названием "Последнее дело" попал в сеть 14 января, почти за сутки до официальной премьеры на телеканале ВВС. Создатели телесериала обратились к россиянам с просьбой не распространять последний эпизод четвертого сезона, который нелегально попал в сеть.  

По материалам: ТАСС
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