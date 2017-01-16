Российский Первый канал назвал предварительную причину утечки последнего эпизода "Шерлока"

По мнению представителей канала, причиной утечки стала хакерская атака.

Причиной утечки последнего эпизода "Шерлока" могла быть хакерская атака Entertainment Weekly

Российский Первый канал проводит расследование ситуации с утечкой третьего эпизода четвертого сезона сериалав сеть. Предварительной причиной утечки представители телеканала считают хакерскую атаку, сообщает ТАСС.

"Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с ВВС и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет. По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования", - заявил представитель канала.

Эпизод под названием "Последнее дело" попал в сеть 14 января, почти за сутки до официальной премьеры на телеканале ВВС. Создатели телесериала обратились к россиянам с просьбой не распространять последний эпизод четвертого сезона, который нелегально попал в сеть.