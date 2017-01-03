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Госкино запретило очередной сериал

3 января в 13:15

Сериал запрещен согласно статье 15 закона Украины "О кинематографии".

Госкино
Госкино запретило сериал «Человеческий фактор»
telegraf.com.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию телесериала "Человеческий фактор".

"Отмена государственной регистрации и аннулирования удостоверения состоялось на основании Статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений)", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино в Facebook.

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Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино выделит 1,1 миллион гривень для производства документального фильма "Какофония Донбасса".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина отмена кино
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