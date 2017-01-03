Госкино запретило очередной сериал

Сериал запрещен согласно статье 15 закона Украины "О кинематографии".
Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию телесериала "Человеческий фактор".
"Отмена государственной регистрации и аннулирования удостоверения состоялось на основании Статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений)", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино в Facebook.
Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино выделит 1,1 миллион гривень для производства документального фильма "Какофония Донбасса".ZN.UA