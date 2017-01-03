Госкино запретило очередной сериал

Сериал запрещен согласно статье 15 закона Украины "О кинематографии".

Госкино запретило сериал «Человеческий фактор» telegraf.com.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию телесериала "Человеческий фактор".

"Отмена государственной регистрации и аннулирования удостоверения состоялось на основании Статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений)", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино в Facebook.

Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино выделит 1,1 миллион гривень для производства документального фильма "Какофония Донбасса".