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Продавца похищенной книги "Апостол" отпустили из зала суда

28 апреля в 02:56

Его отпустили под личное обязательство. 

апостол
Продавца "Апостола" отпустили
wikipedia
Продавца похищенной из национальной библиотеки Вернадского старопечатной книги "Апостол" отпустили под личное обязательство, соответствующее решение принял суд. 

С 35-летнего киевлянина сняли наручники прямо в зале суда. Отныне подозреваемый может свободно передвигаться по городу, но по первому же требованию должен являться к следователям. 

Прокуроры хотели, чтобы он круглосуточно был под домашним арестом. Теперь государственное обвинение планирует сделать допрос новых свидетелей и продолжить вести следствие. 

Мужчину задержали в одном из ресторанов Киева в момент, когда тот хотел продать украденную книгу. Ее стоимость эксперты оценивали в 2,5 миллиона гривень. Двое мужчин, которые его сопровождали, сейчас проходят по делу, как свидетели. 

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Правоохранители задержали в Киеве трех человек, вероятно причастных к похищению экземпляра книги "Апостол" (1564 год) из библиотеки имени Вернадского.

В мае прошлого года стало известно, что из библиотеки Вернадского пропала первая печатная книга Украины. Сотрудники Национальной полиции обнародовали фоторобот человека, подозреваемого в краже книги.

Позже в библиотеке уточнили, что похищенная из Национальной библиотеки книга является не львовским изданием 1574 года, а более ранним московским, напечатанным в 1564 году. Таким образом, из библиотеки была похищена не первая печатная книга Украины, а более раннее издание.

 

По материалам: ТСН
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