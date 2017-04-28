Продавца похищенной книги "Апостол" отпустили из зала суда

Его отпустили под личное обязательство.

Продавца "Апостола" отпустили wikipedia

Продавца похищенной из национальной библиотеки Вернадского старопечатной книги "Апостол" отпустили под личное обязательство, соответствующее решение принял суд.

С 35-летнего киевлянина сняли наручники прямо в зале суда. Отныне подозреваемый может свободно передвигаться по городу, но по первому же требованию должен являться к следователям.

Прокуроры хотели, чтобы он круглосуточно был под домашним арестом. Теперь государственное обвинение планирует сделать допрос новых свидетелей и продолжить вести следствие.

Мужчину задержали в одном из ресторанов Киева в момент, когда тот хотел продать украденную книгу. Ее стоимость эксперты оценивали в 2,5 миллиона гривень. Двое мужчин, которые его сопровождали, сейчас проходят по делу, как свидетели.

Правоохранители задержали в Киеве трех человек, вероятно причастных к похищению экземпляра книги "Апостол" (1564 год) из библиотеки имени Вернадского.

В мае прошлого года стало известно, что из библиотеки Вернадского пропала первая печатная книга Украины. Сотрудники Национальной полиции обнародовали фоторобот человека, подозреваемого в краже книги.

Позже в библиотеке уточнили, что похищенная из Национальной библиотеки книга является не львовским изданием 1574 года, а более ранним московским, напечатанным в 1564 году. Таким образом, из библиотеки была похищена не первая печатная книга Украины, а более раннее издание.