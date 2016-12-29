Топ Новости
<
>

Польша выкупила картину Леонардо да Винчи у частных владельцев

29 декабря в 17:49

Переговоры с Фондом князей Чарторыйских  о покупке "Дамы с горностаем" шли с 1991 года.

33
Польша выкупила "Даму с горностаем" у частных владельцев
wikipedia
Министерство культуры и национального наследия Польши подписало договор о покупке картины "Дама с горностаем" работы Леонардо да Винчи, сообщает ТАСС.

Картина является единственным полотном работы да Винчи, которое находится на территории Польши. Переговоры о ее покупке велись с 1991 года. Стоимость, которую Польское государство заплатило за картину, не разглашается, но известно, что на собрание Чарторыйских  в бюджете выделено 300 миллионов злотых (80 миллионов долларов).

Кроме шедевра да Винчи, коллекция включает в себя графику Рембрандта, рисунки Ренуара, а также бесценные для польской истории документы - около 250 тысяч библиотечных наименований (книги и рукописи). Семья Чарторыйских коллекционировала все эти богатства на протяжении более 200 лет. 

Читайте также: Две картины Ван Гога найдены в Италии спустя 14 лет после кражи

Написанная Леонардо да Винчи в 1489-1490 гг. по заказу герцога Миланского, картина "Дама с горностаем" представляет собой портрет юной красавицы Чечилии Галлерани. В 1800 году шедевр был куплен польским князем Адамом Ежи Чарторыйским и вывезен в Краков, где хранится в местном музее. Периодически "Дама с горностаем" выставляется в различных уголках мира. 

Ранее сообщалось о том, что картина "Девушки на мосту" Эдварда Мунка была продана на аукционе за 54,5 миллиона долларов. 

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги Польша картина покупка
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.89
EUR 27.97
Последние новости