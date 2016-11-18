Картины Герхарда Рихтера проданы на аукционе за 57 миллионов долларов

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Общая стоимость полотен, проданных на торгах, составила более 276 миллионов долларов.

Картина A B, Still продана за 33,9 миллиона долларов gerhard-richter.com

Картины немецкого художника Герхарда Рихтера были проданы на торгах , устроенных Sotheby's, за 56,6 миллионов долларов, общая же стоимость лотов, проданных в рамках аукциона современного искусства, составила 276,5 миллионов, сообщается на сайте аукционного дома

Самой дорогой картиной, проданной в рамках торгов, стала картина Рихтера A B, Still, которая ушла с молотка за 33,9 миллиона долларов. Еще одно полотно живописца под названием A B, St James стало третьим по цене и принесло дому 22,7 миллиона. Еще одним топ-лотом торгов стал автопортрет Энди Уорхола, который был продан за 24,4 миллиона долларов.

Кроме того, на аукционе были представлены картины Дэвида Хокни, Марка Ротко и Виллема де Кунинга. Вечерние торги Sotheby's стали самым крупным аукционом недели.

Ранее сообщалось о том, что картина "Девушки на мосту" Эдварда Мунка была продана на аукционе за 54,5 миллиона долларов.