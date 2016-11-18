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Платье Мэрилин Монро со дня рождения Кеннеди продано на аукционе

18 ноября в 14:23

Стоимость платья составила 4,8 миллиона долларов.

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Платье Мэрилин Монро продано за 4,8 миллиона долларов
Знаменитое платье Мэрилин Монро, в котором она появилась на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, было продано на аукционе в Лос-Анджелесе за 4,8 миллиона долларов, сообщает Reuters.

Платье выполнено из ткани телесного цвета, расшитой блестками. Оно было настолько облегающим, что Монро в нем казалась обнаженной.

Именно в этом платье Монро спела Happy Birthday, Mr. President на мероприятии по сбору средств для Демократической партии США 19 мая 1962 года, за 10 дней до дня рождения главы государства. Это было одно из последних появлений актрисы на публике. Монро умерла спустя три месяца после выступления, а Кеннеди  был убит годом позже.

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Ранее на аукционе была продана гитара, которая была украдена у Джона Леннона в 1960-х годах. Стоимость гитары составила рекордные 2,4 миллиона долларов, покупатель лота пожелал остаться неизвестным.

По материалам: ZN.UA
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Тэги платье Монро аукцион Кеннеди
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