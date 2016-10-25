Песков прокомментировал слова Константина Райкина о давлении на искусство

По мнению пресс-секретаря президента РФ, государство имеет право "обозначать темы" произведений искусства, за которые платит.

Дмитрий Песков прокомментировал выступление Константина Райкина vm.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина, в котором тот раскритиковал чиновников РФ за давление на искусство и "желание вернуть сталинские времена", сообщает ВВС.

Песков заявил о недопустимости цензуры, но призвал не относить к проявлениям цензуры случаи, когда государство целенаправленно заказывает культурные произведения на ту или иную тему. "Естественно, если государство дает деньги на ту или иную постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему, государство заказывает произведения искусства на ту или иную тему," – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он также отметил, что в произведениях, которые создаются без участия государственного финансирования, главное не нарушать положений действующего законодательства. "Имеется в виду борьба с экстремизмом, провоцирование розни на религиозной или иной почве", добавил Песков.

В понедельник, 24 октября, Райкин выступил на Съезде Союза театральных деятелей России и заявил о давлении на искусство при попустительстве властей и о том, что " словами о нравственности, Родине и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены. Не верю! Верю, что они проплачены".