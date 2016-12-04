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Опубликован новый трейлер "Стражей галактики 2"

4 декабря в 10:40

Малыш Грут попытается взорвать атомную бомбу.

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Малыш Грут попытается взорвать атомную бомбу
Компания Marvel Entertainment на своем канале на YouTube опубликовала новый трейлер фильма "Стражи галактики 2", премьера которого запланирована на апрель следующего года.

Фильм расскажет о группе галактических изгоев во главе с вором по прозвищу Звездный Лорд, вынужденных объединиться против общей угрозы. Во второй части герои попытаются раскрыть тайну истинного происхождения Питера Квилла.

В фильме снялись Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, а также Сильвестр Сталлоне и Курт Расселл.

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Фантастический боевик "Стражи галактики" вышел в прокат в 2014 году. Он был снят по одноименной серии комиксов Marvel 2008 года. Фильм повествует о команде супергероев во главе со Звездным Лордом, спасающих галактику от замыслов злодея Ронана. Фильм собрал в прокате 774 миллиона долларов и был номинирован на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и лучший грим. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм трейлер Marvel фантастика
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