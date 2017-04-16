Один из лучших онлайн-курсов мира "Наука повседневного мышления" перевели на украинский язык

Курс позволяет изучить психологию повседневного мышления человека.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет президент Alumni Fund Ukraine Надежда Варгола. По ее словам, теперь данный курс будет оставаться в открытом доступе для всех желающих.
"Прослушав этот онлайн-курс университета Квинсленда (Австралия) в оригинале на английском языке, мы были настолько им увлечены, что решили инициировать его перевод и озвучивание на украинском языке. Десятки волонтеров и добровольцев присоединились к этой инициативе и поддержали ее реализацию", - отметила Варгола.
Отмечается, что автор курса — профессор Джейсон Танген из университета Квинсленда (Австралия) — даже записал для украинских слушателей курса особое приветствие.
"Наука повседневного мышления" дает возможность изучить психологию повседневного мышления человека, опираясь на результаты экспериментов и новейших исследований в области психологии и нейронауки, чтобы ответить на вопрос: почему люди верят в неправдоподобные вещи?
Подробнее о курсе "Наука повседневного мышления" читайте в статье Надежды Варголы "Курс, который может изменить жизнь" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA