Один из лучших онлайн-курсов мира "Наука повседневного мышления" перевели на украинский язык

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Курс позволяет изучить психологию повседневного мышления человека.

Волонтеры перевели на украинский язык один из лучших онлайн-курсов мира denisismagilov / depositphotos.com

Активисты благотворительной организации Alumni Fund Ukraine ("Фонд выпускников Украины") перевели и озвучили на украинском языке онлайн-курс "Наука повседневного мышления", который по оценкам слушателей входит в топ-3 лучших онлайн-курсов мира.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет президент Alumni Fund Ukraine Надежда Варгола. По ее словам, теперь данный курс будет оставаться в открытом доступе для всех желающих.

"Прослушав этот онлайн-курс университета Квинсленда (Австралия) в оригинале на английском языке, мы были настолько им увлечены, что решили инициировать его перевод и озвучивание на украинском языке. Десятки волонтеров и добровольцев присоединились к этой инициативе и поддержали ее реализацию", - отметила Варгола.

Отмечается, что автор курса — профессор Джейсон Танген из университета Квинсленда (Австралия) — даже записал для украинских слушателей курса особое приветствие.

"Наука повседневного мышления" дает возможность изучить психологию повседневного мышления человека, опираясь на результаты экспериментов и новейших исследований в области психологии и нейронауки, чтобы ответить на вопрос: почему люди верят в неправдоподобные вещи?

Подробнее о курсе "Наука повседневного мышления" читайте в статье Надежды Варголы "Курс, который может изменить жизнь" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".