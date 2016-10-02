Михалков предложил снять блокбастер о "крымской весне"

Настало время для "оглушительных историй".
"Я разговаривал с несколькими людьми, не буду называть их имена, – это оглушительные личные истории того, что происходило здесь (в Крыму, – ред.). Как это было, что происходило внутри. Как это воспринималось людьми, все подводные течения, проблемы, катастрофические сложности и опасности, которые были, – все это тянет на очень серьезную картину, на реальный, настоящий блокбастер", – сказал Михалков в комментарии российским СМИ.
Он отметил, что фильм о так называемой "крымской весне" рано или поздно будет обязательно снят.
Напомним, Никита Михалков уже больше года находится под санкциями. В августе 2015 года СБУ включила его в список российских журналистов и деятелей культуры, въезд которым на территорию Украину запрещен.РИА Новости