Мэтт Дэймон снимется в женской версии "Одиннадцати друзей Оушена"

Актер исполнит роль Линуса Колдуэлла.

Мэтт Дэймон вернется к роли Линуса Колдуэлла Кинопоиск

Актер Мэтт Дэймон появится в фильме "Восемь друзей Оушена" в роли Линуса Колдуэлла – его его персонажа в оригинальной трилогии, сообщает CBS News

"В картине у меня небольшая роль. Я еще не читал сценарий, но актерский состав меня вдохновил — мне интересно, что женщины сделают с фильмом", — поделился Дэймон.

Лента станет женской версией популярной криминальной комедии "Одиннадцать друзей Оушена". Главные роли в ней исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонэм Картер, Дакота Фэннинг и Рианна.

"Одиннадцать друзей Оушена" — ремейк одноименного фильма 1960 года. Картина появилась на большом экране в 2001 году и получила высокие оценки критиков. В 2004 и 2007 годах вышли продолжения — "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена". Главные роли сыграли Джордж Клуни и Брэд Питт.

Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп сыграет в сиквеле фильма "Фантастические твари и где они обитают".