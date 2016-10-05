Мэрия Киева определила пять основных локаций Евровидения-2017

Основная арена и пресс-центр будут расположены на Левобережье.

В Киеве активизировали подготовку к Евровидению Eurovision.tv

В Киевской городской государственной администрации определили 5 основных площадок для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017", который запланирован на весну 2017 года. Так, основанная арена и пресс-центр будут расположены в Международном выставочном центре (МВЦ) на Левобережье, EuroClub разместится в бизнес-центре "Парковый", а Европоселок – на Крещатике, сообщил на своей странице в Facebook директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

Также он рассказал, что место для проведения церемоний открытия и закрытия конкурса будет выбрано между "Мистецьким арсеналом", КГГА или Софией Киевской.

В рамках подготовки к конкурсу предусмотрены работы по благоустройству локаций, ремонт дороги на Крещатике и фонтана на Майдане Независимости. Планируют также запустить речной трамвайчик от Почтовой площади до основного места проведения фестиваля на Левобережье.

Ранее в интервью ZN.UA глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что на Евровидение в Киев "могут приехать около 20 тыс. иностранцев, а надеются и на цифру повыше — до 30 тыс. (еще один козырь столичной колоды: пропускная способность аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" достаточна для больших пассажиропотоков). Прогнозы НТКУ по количеству туристов несколько скромнее — до 15 тыс. гостей".

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

Заявки на проведение ""Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения песенного конкурса вышли Киев, Днепр и Одесса.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

Читайте полностью интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".