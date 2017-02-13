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"Ла-Ла Ленд" получил награду BAFTA в категории "Лучший фильм"

13 февраля в 11:40

В общей сложности, картина получила пять наград академии.

ла-ла ленд
"Ла-Ла Ленд" стал лучшим фильмом по версии BAFTA
Кинопоиск
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" признан лучшим фильмом года по версии Британской академии кино и телевидения (BAFTA). Как сообщается на сайте премии, всего картина получила пять наград, в том числе, за лучшую операторскую работу и лучшее музыкальное сопровождение.

Дэмьен Шазелл, который снял "Ла-Ла Ленд", получил награду как лучший режиссер, а исполнительница главной роли в мюзикле Эмма Стоун признана лучшей актрисой.

Лучшим актером стал Кейси Аффлек за "Манчестер у моря", фильм также получил награду за лучший оригинальный сценарий.

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Ранее сообщалось о том, что "Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу выигранных статуэток "Золотой глобус". Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом устновив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".

Мюзикл также претендует на получение премии "Оскар" в 14 номинациях.

По материалам: ZN.UA
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Тэги награда фильм BAFTA
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