"Ла-Ла Ленд" получил награду BAFTA в категории "Лучший фильм"

В общей сложности, картина получила пять наград академии.
Дэмьен Шазелл, который снял "Ла-Ла Ленд", получил награду как лучший режиссер, а исполнительница главной роли в мюзикле Эмма Стоун признана лучшей актрисой.
Лучшим актером стал Кейси Аффлек за "Манчестер у моря", фильм также получил награду за лучший оригинальный сценарий.
Ранее сообщалось о том, что "Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу выигранных статуэток "Золотой глобус". Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом устновив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".
Мюзикл также претендует на получение премии "Оскар" в 14 номинациях.ZN.UA