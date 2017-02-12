На кинофестивале "Берлинале" показали фильм о Сенцове

На премьере фильма был полный аншлаг.
Посол заявил, что на премьере был полный аншлаг. На фильм пришли члены жюри фестиваля, депутаты Бундестага и дипломаты. В рамках премьеры прошел также флешмоб Европейской киноакадемии с требованием освободить Сенцова.
Документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" снял российский режиссер Аскольд Куров.
#Berlinale2017 Повний аншлаг на прем'єрі фільму "Процес" про Олега Сенцова за участю членів жюрі фестивалю, депутатів Бундестагу, дипломатів pic.twitter.com/I2p2YKEXxL— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 лютого 2017 р.
Подробнее о кинофестивале читайте в статье Ирины Зубавиной "На Берлинале представят фильм об Олеге Сенцове" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA