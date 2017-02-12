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На кинофестивале "Берлинале" показали фильм о Сенцове

12 февраля в 01:00

На премьере фильма был полный аншлаг. 

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В Берлине показали фильм о Сенцове
ТАСС
В Германии на международном кинофестивале "Берлинале" состоялась премьера о незаконно заключенном в России украинском режиссере Олеге Сенцове, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter. 

Посол заявил, что на премьере был полный аншлаг. На фильм пришли члены жюри фестиваля, депутаты Бундестага и дипломаты. В рамках премьеры прошел также флешмоб Европейской киноакадемии с требованием освободить Сенцова. 

Документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" снял российский режиссер Аскольд Куров. 


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Подробнее о кинофестивале читайте в статье Ирины Зубавиной "На Берлинале представят фильм об Олеге Сенцове" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги кино Сенцов фильм Берлинале Украина Россия премьер посол Германия аншлаг
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