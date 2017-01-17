"Крым – наша семья": в сети появился презентационный ролик "Евровидения"

В ролике представлены города Украины и их основные черты.

Опубликован презентационный ролик "Евровидения 2017" Eurovision.tv

В сети появился промо-ролик песенного конкурса "Евровидение" , который в этом году пройдет в Киеве. Видео было опубликовано на странице конкурса на Facebook.

В ролике представлены города Украины и их основные черты. В частности, Черновцы названы "маленьким украинским Парижем", Одесса связана с улыбками, а Крым назван "нашей семьей". Кроме того, в ролике также показаны Днепр, Харьков, Ивано-Франковск и Винница.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

Заявки на проведение ""Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения песенного конкурса вышли Киев, Днепр и Одесса.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.