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"Крым – наша семья": в сети появился презентационный ролик "Евровидения"

17 января в 14:30

В ролике представлены города Украины и их основные черты.

Евровидение
Опубликован презентационный ролик "Евровидения 2017"
Eurovision.tv
В сети появился промо-ролик песенного конкурса "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве. Видео было опубликовано на странице конкурса на Facebook.

В ролике представлены города Украины и их основные черты. В частности, Черновцы названы "маленьким украинским Парижем", Одесса связана с улыбками, а Крым назван "нашей семьей". Кроме того, в ролике также показаны Днепр, Харьков, Ивано-Франковск и Винница.

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9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

Заявки на проведение ""Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. В финал конкурса на право проведения песенного конкурса вышли Киев, Днепр и Одесса.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Крым конкурс Евровидение
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