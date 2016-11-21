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Победителем "Детского Евровидения" стала Грузия

21 ноября в 02:24

Украина получила четырнадцатое место. 

Мариам Мамадашвили
Мариам Мамадашвили стала победительницей "Детского Евровидения"

Победительницей европейского конкурса "Детское Евровидение" стала 11-летняя Мариам Мамадашвили из Грузии с песней "Мзео" ( "Солнце"), которая собрала 239 баллов, сообщается на странице конкурса. 

Оценки в этом году ставили не зрители, а профессиональное жюри, экспертное и детское. Конкурс проходил на Мальте, победители стали известны в воскресенье. Украину представляла 14-летняя София Роль, передает Укринформ

Второе и третье места заняли дуэт Anahit & Mary из Армении ("Tarber", 232 балла) и Фьяма Бочча из Италии ("Cara Mamma", 209). 

Украинка София Роль с песней "Planet craves for love" получила четырнадцатое место. Необходимые для поездки 580 тыс. гривень собрали благотворительные фонды и Министерство культуры. 

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Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

По материалам: Укринформ
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Тэги конкурс победитель Украина дети София песня Евровидение Грузия Италия дуэт Армения министерство культура
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