Ключ от кладовки на "Титанике" продан на аукционе за 104 тысячи долларов

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На аукционе также была продана открытка, подписанная старшим телеграфистом корабля.

Ключ с "Титаника" был продан на аукционе

Ключ от кладовки, в которой хранились спасательные жилеты на корабле "Титаник", был продан на аукционе за 85 тысяч фунтов стерлингов (104 тысячи долларов). Как сообщает ВВС, ключ стал одним из 200 лотов, которые были представлены на аукционе.

Изначально планировалось, что стоимость ключа составит 50 тысяч фунтов стерлингов. По мнению организатора торгов Эндрю Олдриджа, то, что ключ был продан за гораздо более высокую сумму, свидетельствует о значимости этого лота для истории. Ключ принадлежал стюарду третьего класса Сиднею Сидьюнари, который погиб в ночь крушение корабля.

За рекордную сумму также была продана открытка, посланная старшим телеграфистом корабля. Ее стоимость составила 19 тысяч фунтов (23 тысячи долларов).

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, натолкнулся на айсберг 14 апреля 1912 года во время рейса в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Кораблекрушение "морского гиганта", в котором погибли около 1,5 тыс. человек, потрясло весь мир.

Ранее сообщалось о том, что статуя "раскаявшегося Гитлера", которая изображает диктатора на коленях, была продана на аукционе в Нью-Йорке за 17,2 миллиона долларов.