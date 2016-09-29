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Костюм Бэтмена из "Темного рыцаря" продан на аукционе за 250 тысяч долларов

29 сентября в 16:12

Всего на аукционе было продано 500 костюмов на общую сумму 1,9 миллиона долларов.

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Костюм Бэтмена продан за 250 тысяч долларов
Костюм Бэтмена из фильма Кристофера Нолана "Темный рыцарь", главную роль в котором исполнил Кристиан Бейл, продан на аукционе в Великобритании  за 250 тысяч долларов. Как сообщает ComicBook, костюм купил частный коллекционер.

Аукцион был организован компанией The Prop Store. По утверждению представителей компании, на аукционе было продано 500 костюмов, реквизитов и других элементов фильма на общую сумму 1,9 миллиона долларов.

Ранее также был продан мотоцикл Бэтмена, стоимость которого составила более 406 тысяч долларов.

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Фильм "Темный рыцарь" вышел в прокат в 2008 году, став одним из самых удачных в серии картин о Бэтмене. Лента собрала в кинотеатрах по всему миру больше миллиарда долларов и была восторженно принята критиками: почти сразу после релиза она поднялась на четвертую строчку рейтинга "250 лучших фильмов по версии IMDb". Картина завоевала "Оскар" и "Золотой глобус": обе награды присудили посмертно Хиту Леджеру, сыгравшему злодея Джокера.

В декабре прошлого года в Лос-Анджелесе прошел аукцион, на котором были проданы вещи из фильмов "Рокки" и "Рэмбо". Общая сумма собранных средств составила более трех миллионов долларов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм аукцион Бэтмен костюм
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