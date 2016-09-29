Костюм Бэтмена из "Темного рыцаря" продан на аукционе за 250 тысяч долларов

Всего на аукционе было продано 500 костюмов на общую сумму 1,9 миллиона долларов.
Аукцион был организован компанией The Prop Store. По утверждению представителей компании, на аукционе было продано 500 костюмов, реквизитов и других элементов фильма на общую сумму 1,9 миллиона долларов.
Ранее также был продан мотоцикл Бэтмена, стоимость которого составила более 406 тысяч долларов.
Фильм "Темный рыцарь" вышел в прокат в 2008 году, став одним из самых удачных в серии картин о Бэтмене. Лента собрала в кинотеатрах по всему миру больше миллиарда долларов и была восторженно принята критиками: почти сразу после релиза она поднялась на четвертую строчку рейтинга "250 лучших фильмов по версии IMDb". Картина завоевала "Оскар" и "Золотой глобус": обе награды присудили посмертно Хиту Леджеру, сыгравшему злодея Джокера.
В декабре прошлого года в Лос-Анджелесе прошел аукцион, на котором были проданы вещи из фильмов "Рокки" и "Рэмбо". Общая сумма собранных средств составила более трех миллионов долларов.ZN.UA