Кинофестиваль "Молодость" огласил победителей

Гран-при фестиваля получил польский фильм "Последняя семья".
Приз за лучший полнометражный фильм получила работа Гийома Сенеза "Вратарь" (Бельгия, Швейцария, Франция). Специальная награда - у ленты Зорана Букерма "Вилли I" (Франция).
Лучшим в короткометражном конкурсе стал фильм Педру Перальта "Вознесение" (Португалия). Специальную награду получил "Век сирен" Элоиз Пеллоке (Франция).
В студенческом международном конкурсе лучшей признана канадская лента режиссера Лоика Дарсеса "Женщина и ее колесница". Специальный приз жюри получил фильм "Звук облизывания" Нади Андрашев (Венгрия).
Лучшим фильмом национального конкурса стала картина режиссера Аркадия Непиталюка "Кровянка". Фильм также получил награду 2500 долларов.
Главный приз конкурса "Молодость - детям" и 2500 долларов достались фильму "Путешествие Фанни" режиссера Лолы Дуайон (Франция).
Жюри FIPRESCI признало лучшим фильм "Каменное сердце" Гудмундуна Арнар (Дания, Исландия). Главную награду Sunny Bunny (фильмы на ЛГБТ-тематику) получила работа Марко Бергера "Тхэквондо" (Аргентина).
Экуменическое жюри "Молодости" отдало фильму "Вратарь" Гийома Сенеза. В студенческом конкурсе приз получил "Осел" Рафаэля Хайдера (Австрия), а в короткометражном - фильм Педру Перальта "Вознесение" (Португалия).
Приз зрительских симпатий ушел фильму "Каменное сердце".
"Молодость" основано в 1970 году как обзор студенческих и дебютных лент молодых украинских кинематографистов. С 1987 года фестиваль становится международным, а в 1993 получает официальный сертификат Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). До сих пор "Молодость" остается единственным международным кинофестивалем в Украине, аккредитованным FIAPF.
В прошлом году Гран-при фестиваля получил фильм Тали Шалом-Езера "Принцесса". Победителями международного полнометражного конкурса стали картины Бена Шeррока "Пикадеро" и "Ишканул" режиссера Хайро Бустамане.ZN.UA