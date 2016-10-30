Кинофестиваль "Молодость" огласил победителей

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Гран-при фестиваля получил польский фильм "Последняя семья".

Гран-при "Молодости" получил фильм "Последняя семья" Сайт фестиваля "Молодость"

На 46-м Киевском международном кинофестивале "Молодость" состоялась торжественная церемония награждения победителей, которая прошла в Национальном академическом театре имени И. Франко. Гран-при фестиваля и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов получил фильм Яна П. Матушинского "Последняя семья", сообщается на сайте фестиваля.

Приз за лучший полнометражный фильм получила работа Гийома Сенеза "Вратарь" (Бельгия, Швейцария, Франция). Специальная награда - у ленты Зорана Букерма "Вилли I" (Франция).

Лучшим в короткометражном конкурсе стал фильм Педру Перальта "Вознесение" (Португалия). Специальную награду получил "Век сирен" Элоиз Пеллоке (Франция).



В студенческом международном конкурсе лучшей признана канадская лента режиссера Лоика Дарсеса "Женщина и ее колесница". Специальный приз жюри получил фильм "Звук облизывания" Нади Андрашев (Венгрия).

Лучшим фильмом национального конкурса стала картина режиссера Аркадия Непиталюка "Кровянка". Фильм также получил награду 2500 долларов.



Главный приз конкурса "Молодость - детям" и 2500 долларов достались фильму "Путешествие Фанни" режиссера Лолы Дуайон (Франция).



Жюри FIPRESCI признало лучшим фильм "Каменное сердце" Гудмундуна Арнар (Дания, Исландия). Главную награду Sunny Bunny (фильмы на ЛГБТ-тематику) получила работа Марко Бергера "Тхэквондо" (Аргентина).



Экуменическое жюри "Молодости" отдало фильму "Вратарь" Гийома Сенеза. В студенческом конкурсе приз получил "Осел" Рафаэля Хайдера (Австрия), а в короткометражном - фильм Педру Перальта "Вознесение" (Португалия).



Приз зрительских симпатий ушел фильму "Каменное сердце".

"Молодость" основано в 1970 году как обзор студенческих и дебютных лент молодых украинских кинематографистов. С 1987 года фестиваль становится международным, а в 1993 получает официальный сертификат Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). До сих пор "Молодость" остается единственным международным кинофестивалем в Украине, аккредитованным FIAPF.

В прошлом году Гран-при фестиваля получил фильм Тали Шалом-Езера "Принцесса". Победителями международного полнометражного конкурса стали картины Бена Шeррока "Пикадеро" и "Ишканул" режиссера Хайро Бустамане.