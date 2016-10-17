Команда из Украины заняла первое место на Фестивале света в Берлине

Фестиваль проходил с 7 по 16 октября.

Украинская команда стала первой на Фестивале света festival-of-lights.de

Команда из Украины одержала победу на Фестивале света, который проходил в Берлине. Как сообщается на сайте Фестиваля , за победу украинской команды проголосовали зрители шоу.

Представители нашей страны привезли на Фестиваль программу под названием "Волшебные инновации", которая представляет собой улей с точки зрения пчел. "Где-то во Вселенной рождается первый атом, который превращается в медовые соты. Пчела летает над торфяником, плющом и цветами, что символизирует симбиоз трудолюбивых насекомых и растений - как пример всех живых существ. Свой путь пчела завершает в деревне на цветущем холме", - описывают инсталляцию организаторы фестиваля.

10-11 июня этого года масштабный Фестиваль огня Kiev Fire Fest прошел в Киеве.