Кого у нас забрал 2016 год

В 2016 году ушли из жизни многие великие музыканты, актеры, писатели, общественные и политические деятели.

2016 год стал годом потерь для мировой культуры, спорта, политики и общественной жизни. В уходящем году мир покинули многие выдающиеся люди, имена которых стали синонимами ремесла, которым они занимались. В мире стало меньше цветных глаз, мудрости, авантюризма.... Конечно появятся те, кто займет их место, но в нашем сердце это место занимают они. Те, кто стал для нас спутниками детства и юности, чьи великие роли и слова навсегда оставили отпечаток в нашей душе. Те, кто стал символом эпохи и был первым. Те, чьи достижения если и возможно повторить, то только став "вторым после". ZN.UA подвело неутешительные итоги года и собрало имена тех, кого мир потерял в 2016 году.

Дэвид Боуи (музыкант), 10 января

Кинопоиск

Музыкант, настоящее имя которого Дэвид Джонс, родился 8 января 1947 года в Лондоне. Он начал музыкальную карьеру в конце 1960-х годов, оказал влияние на многих музыкантов.

Боуи прославился в 1972 году своим альбомом The Rise and Fall of Ziggy Stardust, который сразу же сделал его звездой. Он достиг всемирной известности как рок-певец, а кроме того, оказал влияние на последующие поколения музыкантов в самых разнообразных направлениях современной музыки. Такие альбомы Боуи, как, например, Young Americans и Let's Dance, неизменно сопровождались успехом.

В 2002 году в опросе ВВС "100 величайших британцев" Боуи занял 29-е место. На протяжении карьеры музыканта были проданы более 136 миллионов пластинок - с этим результатом он вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

Шесть альбомов Дэвида Боуи входят в список "500 величайших альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone. В 2004 году журнал Rolling Stone отдал Боуи 39-е место в списке "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-ю позицию в списке "100 величайших вокалистов всех времен".

Алан Рикман (актер), 14 января

Алан Рикман является обладателем премии BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Робин Гуд, принц воров" (1991),а также "Золотого глобуса" и "Эмми", которые получил в 1996 году за фильм "Распутин". Тем не менее, мировая слава к нему пришла после выхода на экраны первой части "Гарри Поттера" в 2001 году, где он исполнил роль Северуса Снейпа.

Рикман широко известен ролями в фильмах "Крепкий орешек", "Песня ланча", "Творение Господне" и других. Среди последних работ актера — роль в фильме "Око в небе" и озвучка в ленте "Алиса в Зазеркалье".

В Соединенном Королевстве Рикман хорошо известен как театральный актер, член Королевской шекспировской компании.

Харпар Ли (автор книги "Убить пересмешника"),19 февраля

Кинопоиск

На момент смерти писательнице, которая подарила миру роман "Убить пересмешника", было 89 лет. Роман вышел в 1960 году и освещал культуру Юга США, общество тех времен и поднимал вопрос сегрегации чернокожего населения. Книга принесла Ли Пулитцеровскую премию.

Писательница вошла в историю как автор одного романа, хотя и выпустила в 2015 году книгу "Пойди, поставь сторожа", которая также увенчалась успехом, хоть и вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Умберто Эко (ученый-филолог, философ, писатель), 20 февраля

Итальянский ученый-филолог, философ, литературный критик и писатель скончался в возрасте 84 лет. Всемирную известность Умберто Эко принесли его романы "Имя розы", "Маятник Фуко", "Остров накануне" и другие. Также Эко был автором множества научных трудов по филологии, эстетике, истории искусства и философии, в том числе "Открытое произведение", "Отсутствующая структура", "Шесть прогулок в литературных лесах".

Кроме этого, Умберто Эко был известен и как эссеист и публицист.

Лесь Танюк (основатель и руководитель общества "Мемориал"), 18 марта

Леонид Танюк родился в 1938 году в поселке Жукин в Киевской области. Режиссер театра и кино, профессор Киевского государственного университета театра, кино и телевидения им. И.Карпенко-Карого, заслуженный деятель искусств Украины (1995), народный артист Украины (2008). Бывший народный депутат Украины (I-V созывов), председатель Национального союза театральных деятелей Украины (с 1992).

Более 25 лет Танюк возглавлял Всеукраинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса, которое основал еще до обретения Украиной независимости.

Заха Хадид (архитектор), 31 марта

zaha-hadid.com



Хадид родилась в 1950 году в Багдаде, после завершения обучения в Архитектурной ассоциации Лондона, она поступила на работу к своему учителю Рему Колхасу. В 1980-м году открыла собственное бюро Zaha Hadid Architects.

Хадид спроектировала Центр Гейдара Алиева в Баку, футбольный стадион в Катаре, золотую станцию метро в Эр-Рияде и полтора десятка других архитектурных сооружений. Она также занималась дизайном: оформляла выставки, создавала туфли и мебель.

В 2004 году она стала первой женщиной, которая получила самую престижную премию по архитектуре – Питцкеровскую. Хадид также является лауреатом множества других наград.

Принс (певец), 21 апреля

Принс Роджерс Нельсон родился 7 июня 1958 года в Миннеаполесе, штат Миннесота. Пик популярности певца пришелся на 80-е годы. Среди самых успешных песен Принса – I Wanna Be Your Lover, 1999, Little Red Corvette, Purple Rain, When Doves Cry, Let's Go Crazy, Kiss. В мире было продано более 100 миллионов записей певца.

Лауреат премий Грэмми, Оскар и Золотой глобус. В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Мохаммед Али (боксер), 3 июня

The Guardian

Легендарный боксер умер в больнице Финикса, куда его госпитализировали из-за проблем с дыхательными путями.

Мохаммед Али все реже появлялся на публике в последние годы. В январе прошлого года боксер попал в больницу из-за инфекционного заболевания. С 1984 года Али страдал от болезни Паркинсона, которая практически парализовала боксера в последнее время и лишила его возможности вести полноценную жизнь.

В последний раз американский боксер появлялся перед журналистами в апреле, когда посещал благотворительную акцию в Аризоне.

"Порхать, как бабочка, жалить, как пчела, твои руки не могут ударить то, чего не могут видеть твои глаза", - эта тактическая схема, придуманная Али, была позже взята на вооружение боксерами всего мира.

Павел Шеремет (журналист), 20 июля

Радіо Свобода

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. В Беларуси отсидел три месяца в тюрьме за якобы незаконную журналистскую деятельность, лишен гражданства из-за наличия российского паспорта. В 1990-2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - Первого канала.

Последние пять лет жил в Киеве, был одним из руководителей "Украинской правды", ведущим на радио "Вести".

Журналист погиб в Киеве утром 20 июля в результате подрыва автомобиля взрывным устройством, которые было заложено под водительским сидением.

Дмитрий Гнатюк (оперный певец), 29 апреля





Гнатюк был первым исполнителем хитов 1960-х годов "Два кольори" и "Мій Київ", известность ему принесло также исполнение "Пісні про рушник". На оперной сцене он сыграл Остапа из "Тараса Бульбы", Евгения Онегина, Мазепу, Фигаро из "Севильского цирюльника" и многих других.

Певец записал более 15 пластинок и 6 альбомов. В концертном репертуаре Гнатюка было более 85 произведений национальной и мировой классики.

Соня Рикель (дизайнер), 25 августа

Рикель родилась 25 мая 1930 года. Она была кавалером ордена Почетного легиона, кавалером ордена Литературы и Искусств. На протяжении 20 лет была президентом парижской Палаты Моды. Дизайнер была основателем одноименного модного дома.

Джин Уайлдер (американский актер), 29 августа

кадр из к/ф



Одним из самых известных образов, которые создал Джин Уайлдер на экране, стал главный герой фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971). Картина была номинирована на "Оскар", а сам актер – на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

Джин Уайлдер дважды номинировался на "Оскар" за роль в фильме "Продюсеры" (1968) и за лучший адаптированный сценарий киноленте "Молодой Франкенштейн" (1974), в которой он также исполнил главную роль.

Комедийные ленты с участием Уайлдера ("Сверкающие седла" (1974), "Женщина в красном" (1984), "Ничего не вижу, ничего не слышу" (1989)) пользовались высоким успехом у зрителей. В конце 1990-х Джин Уайлдер перестал сниматься в связи с ухудшением состояния здоровья.

Анджей Вайда (польский режиссер), 9 октября

wikimedia.org



Анджей Вайда родился 6 марта 1926 года в городе Сувалки на севере Польши. Его отец попал в советский плен в 1939 году и вместе с тысячами других польских офицеров был расстрелян НКВД. Эту тема Вайда поднял в фильме "Катынь" 2007 года.

Всего Вайда снял более 50 художественных фильмов, среди которых "Канал", "Пепел и алмаз", "Все на продажу", "Пилат и другие", "Человек из мрамора", "Человек из железа", "Без анестезии", "Барышни из Вилько", "Дантон", "Бесы", "Пан Тадеуш", "Валенса: человек из надежды" и другие.

Творчество режиссера отмечено премиями международных кинофестивалей, в частности, Вайда является обладателем премий "Сезар" и "Феликс". В 2000 году польскому режиссеру вручили "Оскар" за заслуги в кинематографе.

Вайда занимал активную политическую позицию: был членом "Солидарности" с 1981 года, избирался в Сейм Польши. В марте 2014 года, когда началась российская интервенция в Украину, вместе с рядом деятелей польской культуры Кшиштофом Занусси, Ежи Гоффманом, Эвой Шикульской и другими выступил в поддержку украинского народа, а в августе 2015 года – резко осудил приговор, который российский суд вынес украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Валерия Заклунная (украинская актриса театра и кино), 22 октября

Facebook/Театр Лесі Українки

Валерия Заклунная родилась 15 августа 1942 года в Сталинграде. Окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ (г. Москва) в 1966 году. В театре им. Леси Украинки работала с 1966 года.

Актриса отмечена многими наградами - ей присуждена золотая медаль им. Довженко (1978) и государственной премии СССР (1979 - за роль Катерины Дерюгиной в дилогии "Любовь земная" и "Судьба"), а также Государственная премия УССР им. Шевченко (1975 - за роль Стефы Коцюмбас в фильме "До последней минуты"). В 2012 году Заклунной присвоено звание Героя Украины.

Богдан Гаврилишин (экономист, профессор, благотворитель и общественный деятель ), 24 октября

Богдан Дмитриевич Гаврилишин родился 19 октября 1926 года в с. Коропец Тернопольской области. Получил диплом магистра по специальности "инженер-механик" в Университете Торонто, MBA в МИМ-Женева, звание доктора экономики и общественных наук в Женевском университете. На протяжении 18 лет возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве. Член Римского клуба, член Мировой академии искусства и науки, член Международной академии менеджмента, почетный доктор в семи университетах Канады и Украины, консультант государств и международных компаний, модератор и председатель многочисленных международных научных конференций и семинаров в 89 странах мира.

Гаврилишин создал Международный центр перспективных исследований, Международный институт менеджмента в Индии, после – в Украине. Был соучредителем Европейского форума по менеджменту в Давосе (сейчас Всемирный экономический форум). Кроме того, был консультантом компаний General Electric, IBM, Unilever, Phillips, советником нескольких стран.

Был советником первого президента Украины, четырех председателей Верховной Рады и трех премьер-министров, председателем Консультативно-совещательного совета при Президиуме Верховной Рады Украины. Инициировал создание ряда молодежных организаций в Украине, был активным членом Всеукраинской скаутской организации "Пласт". Возглавлял "Фонд Богдана Гаврилишина" в Киеве и фонд "Возрождение" в Женеве.

Гаврилишин - автор книг "Указатели в будущее. К более эффективным обществам" (1980) и "Остаюсь украинцем" (2011).

Олег Попов ("солнечный" клоун), 2 ноября

Олег Попов родился в 1930 году в Одинцово Московской области. В 1950 году начал работать в цирке эквилибристом. Всесоюзная известность к нему пришла после создания образа "Солнечного клоуна", в котором он выступал с 1960-х в Большом московском государственном цирке. В 1991 году выехал в Германию, где работал в цирке Эглофштайна под сценическим псевдонимом "Счастливый Ганс".

В 1969 году получил звание народного артиста СССР. Сыграл самого себя в кинофильмах "Арена смелых", "Последний жулик", "Приключения желтого чемоданчика", "Синяя птица" и других.

Леонард Коэн (певец и автор песен), 7 ноября

Леонард Коэн родился в 1934 году в Монреале, а в середине 1960-х годов переехал в США, где началась его карьера музыканта. Он является автором таких всемирно известных песен, как Hallelujah, Suzanne и So Long Marianne. Его песня Nevermind стала саундтреком ко второму сезону сериала "Настоящий детектив".

Кроме того, Коэн выпустил несколько сборников стихов и прозы, а также опубликовал два романа. В 2011 году он получил престижную премию принца Астурийского в области литературы.

Фидель Кастро (лидер кубинской революции), 26 ноября

Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны, то есть правил Кубой фактически единолично. До этого, с 1959 года, рукодил Советом министров Кубы.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал свои обязанности и полномочия родному брату - Раулю Кастро.

Джордж Майкл (певец), 25 декабря

Кинопоиск

Джордж Майкл (Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне в 1963 году. Он стал известен благодаря участию в группе Wham!, c которой записал знаменитую песню Last Christmas. Позже музыкант начал сольную карьеру, а его дебютный альбом Faith был продан тиражом более 20 миллионов копий.Майкл – обладатель двух премий "Грэмми" за дебютный сольный альбом Faith (1987) и за песню I Knew You Were Waiting (For Me), записанную дуэтом с Аретой Франклин в 1986 году.

Кэрри Фишер (принцесса Лея из киносаги "Звездные войны"), 27 декабря

Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) в семье актрисы Дебби Рейнольдс и певца Эдди Фишера. Известность получила благодаря роли принцессы Леи Органы в классической трилогии киносаги "Звездные войны". На момент начал съемок первого фильма актрисе было 19 лет.

Кэрри Фишер вернулась к образу, который принес ей известность, в 2015 годы, сыграв в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы".

Актриса исполнила роли в более чем 80 фильмах и сериалах, среди которых "Братья Блюз" (1980), "Ханна и ее сестры" (1986), "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" (2001), "Секс в большом городе" и "Теория большого взрыва".