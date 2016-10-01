Имя участника "Евровидения 2017" от Украины станет известно в феврале – Аласания

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Национальный отбор для участия в конкурсе уже стартовал.

Имя представителя Украины на "Евровидении 2017" будет названо в феврале

Генеральный директор Национальный телекомпании Украины Зураб Аласания в интервью ZN.UA рассказал об особенностях взаимодействия НТКУ и частного канала СТБ в области трансляции Национального отбора на "Евровидение" и о том, когда станет известно имя представителя от Украины на международном конкурсе.

По словам Аласании, трансляция "Евровидения 2017" будет полностью осуществляться НТКУ, канал же СТБ, с которым у телекомпании заключен договор, займется обеспечением Национального отбора.

"Национальный отбор к "Евровидению 2017" уже стартовал. По финансам — НТКУ платит за лицензию, СТБ берет на себя обеспечение национального отбора. В эфир отбор выйдет в феврале, тогда и станет известно имя участника "Евровидения 2017" от Украины", подчеркнул Аласания.

Читайте полностью интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".