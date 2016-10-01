Имя участника "Евровидения 2017" от Украины станет известно в феврале – Аласания

Национальный отбор для участия в конкурсе уже стартовал.
По словам Аласании, трансляция "Евровидения 2017" будет полностью осуществляться НТКУ, канал же СТБ, с которым у телекомпании заключен договор, займется обеспечением Национального отбора.
"Национальный отбор к "Евровидению 2017" уже стартовал. По финансам — НТКУ платит за лицензию, СТБ берет на себя обеспечение национального отбора. В эфир отбор выйдет в феврале, тогда и станет известно имя участника "Евровидения 2017" от Украины", подчеркнул Аласания.
Читайте полностью интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA