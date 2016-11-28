Forbes назвал самые кассовые рождественские фильмы всех времен

При составлении рейтинга использовались данные о бокс-офисе США.

"Один дома" возглавил рейтинг самых кассовых рождественских фильмов Кинопоиск

Журнал Forbes назвал самые популярные в США фильмы о Рождестве. Рейтинг, опубликованный на сайте издания , включает в себя 25 картин, которые стали наиболее кассовыми в американском прокате.

Первое место в рейтинге занял фильм "Один дома" Криса Коламбуса. Картина, которая вышла на экраны в 1990 году, собрала в прокате в США 285,7 миллионов долларов, а в мировом прокате – 476,8 миллионов.

На втором месте расположился фильм "Гринч – похититель Рождества" с Джимом Кэрри в главной роли. Фильм собрал 260,4 миллиона в американском прокате и 345 миллионов в мировом. Замыкает тройку лидеров мультфильм "Полярный экспресс", собравший 183,37 миллиона долларов в США и 306,85 миллионов в мировом прокате.

В первую пятерку попала лента "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" с кассой 173,59 миллиона долларов и "Эльф" со сборами 173,40 миллиона. В список также вошли "Четыре Рождества" (120,15 миллионов),"Кошмар перед Рождеством" Тима Бертона (75,08 миллионов) и "Плохой Санта" (60,06 миллионов).

Ранее Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года. Первое место в списке занял фильм "Макс Стил". При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 4,4 миллиона, то есть создатели смогли вернуть всего 42% вложенных в создание картины средств.