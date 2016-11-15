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Вышел первый трейлер фильма "Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон

15 ноября в 10:38

В фильме также снялись Люк Эванс, Иэн МакКеллен, Юэн МакГрегор, Эмма Томпсон и другие.

красавица и чудовище
"Красавица и чудовище" выйдет на экраны в марте 2017 года
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Студия Disney на своем канале на YouТube  опубликовала первый трейлер фильма "Красавица и чудовище", который станет новой экранизацией классической сказки.

Фильм расскажет историю принца Адама, которого колдунья превратила в чудовище за то, что он был злым, самовлюбленным и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадет последний лепесток. Красавица Белль попадает в заколдованный замок, чтобы спасти своего отца, который стал пленником Чудовища.

Режиссером картины выступил Билл Кондон. Роль Белль досталась Эмме Уотсон, а Чудовище сыграет Дэн Стивенс. В фильме также снялись Люк Эванс (Гастон), Юэн МакГрегор (Люмьер), Эмма Томпсон (миссис Поттс), Иэн МакКаллен (Когсворт) и другие.

Фильм выйдет на экраны в марте 2017 года.

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Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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