Украинский фильм "Моя бабушка Фанни Каплан" получил приз на кинофестивале в Лондоне

Картина признана лучшим иностранным фильмом.

"Моя бабушка Фанни Каплан" признан лучшим иностранным фильмом на фестивале в Лондоне cultprostir.ua

Украинский фильм "Моя бабушка Фанни Каплан" , который рассказывает историю женщины, совершившей покушение на Владимира Ленина, получил приз на престижном фестивале London Crystal Palace International Film Festival. Картина получила награду в категории "Лучший иностранный фильм", сообщается на странице проекта на Facebook.

Фильм описывает жизнь Фанни Каплан, ее покушение на Ленина и роман с Дмитрием Ульяновым. Главные роли в картине сыграли Екатерина Молчанова, Мирослав Слабошпицкий и Алексей Девотченко.

Премьера картины состоялась на седьмом Одесском международном кинофестивале. Из-за большого интереса публики к фильму в Одессе был устроен второй фестивальный показ картины. Слабошпицкий был награжден призом ОМКФ за лучшую актерскую работу.

Ранее сообщалось о том, что команда из Украины одержала победу на Фестивале света, который проходил в Берлине.