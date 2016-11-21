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Украинский фильм "Моя бабушка Фанни Каплан" получил приз на кинофестивале в Лондоне

21 ноября в 11:19

Картина признана лучшим иностранным фильмом.

каплан
"Моя бабушка Фанни Каплан" признан лучшим иностранным фильмом на фестивале в Лондоне
cultprostir.ua
Украинский фильм "Моя бабушка Фанни Каплан", который рассказывает историю женщины, совершившей покушение на Владимира Ленина, получил приз на престижном фестивале London Crystal Palace International Film Festival. Картина получила награду в категории "Лучший иностранный фильм", сообщается на странице проекта на Facebook.

Фильм описывает жизнь Фанни Каплан, ее покушение на Ленина и роман с Дмитрием Ульяновым. Главные роли в картине сыграли Екатерина Молчанова, Мирослав Слабошпицкий и Алексей Девотченко.

Премьера картины состоялась на седьмом Одесском международном кинофестивале. Из-за большого интереса публики к фильму в Одессе был устроен второй фестивальный показ картины. Слабошпицкий был награжден призом ОМКФ за лучшую актерскую работу.

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Ранее сообщалось о том, что команда из Украины одержала победу на Фестивале света, который проходил в Берлине.

По материалам: ZN.UA
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