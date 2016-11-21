Украинский фильм "Моя бабушка Фанни Каплан" получил приз на кинофестивале в Лондоне

Картина признана лучшим иностранным фильмом.
Фильм описывает жизнь Фанни Каплан, ее покушение на Ленина и роман с Дмитрием Ульяновым. Главные роли в картине сыграли Екатерина Молчанова, Мирослав Слабошпицкий и Алексей Девотченко.
Премьера картины состоялась на седьмом Одесском международном кинофестивале. Из-за большого интереса публики к фильму в Одессе был устроен второй фестивальный показ картины. Слабошпицкий был награжден призом ОМКФ за лучшую актерскую работу.
Ранее сообщалось о том, что команда из Украины одержала победу на Фестивале света, который проходил в Берлине.ZN.UA