Фильм "Фантастические твари и где они обитают" выходит в украинский прокат

Действие фильма происходит за 70 лет до событий поттерианы.

Главную роль в фильме исполнил Эдди Редмэйн Кинопоиск

В четверг, 17 ноября, в украинский прокат выходит фильм "Фантастические твари и где они обитают" , который стал спин-оффом серии картин о Гарри Поттере.

Действие фильма развернется примерно за 70 лет до событий поттерианы. Главный герой спин-оффа, Ньют Скамандер – зоолог, который занимается изучением неизвестных живых существ. В США он должен познакомиться с членами тайного общества колдунов, которые помогут ему в исследованиях.

Главную роль в фильме сыграл Эдди Редмэйн, завоевавший популярность после выхода ленты "Вселенная Стивена Хокинга". Также роли в фильме исполнили Эзра Миллер, Джемма Чан, Рон Перлман, Саманта Мортон , Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл и Джон Войт.

В октябре Джоан Роулинг, которая является автором сценария первого и второго фильмов, заявила о том, что картина будет состоять из пяти серий вместо трех запланированных.