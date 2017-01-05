Фильм "Assassin's Creed: Кредо убийцы" выходит в украинский прокат

Картина стала экранизацией одноименной серии игр.

Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр Кинопоиск

В четверг, 5 января, в украинский прокат выходит фильм "Assassin's Creed: Кредо убийцы" , основанный на серии компьютерных игр Assassin's Creed.

Благодаря революционной технологии, которая высвобождает генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка Агилара в Испании XV столетия. Заполучив невероятные знания и способности, Каллум сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.

Режиссером фильма выступил Джастин Курзель, а главные роли в нем исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

Ранее Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года. Первое место в списке занял фильм "Макс Стил". При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 4,4 миллиона, то есть создатели смогли вернуть всего 42% вложенных в создание картины средств.