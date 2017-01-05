Топ Новости
<
>

Фильм "Assassin's Creed: Кредо убийцы" выходит в украинский прокат

5 января в 14:51

Картина стала экранизацией одноименной серии игр.

Assassin
Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр
Кинопоиск
В четверг, 5 января, в украинский прокат выходит фильм "Assassin's Creed: Кредо убийцы", основанный на серии компьютерных игр Assassin's Creed.

Благодаря революционной технологии, которая высвобождает генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка Агилара в Испании XV столетия. Заполучив невероятные знания и способности, Каллум сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.

Режиссером фильма выступил Джастин Курзель, а главные роли в нем исполнили Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

Читайте также: Топ-5 самых ожидаемых фильмов января

Ранее Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года. Первое место в списке занял фильм "Макс Стил". При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 4,4 миллиона, то есть создатели смогли вернуть всего 42% вложенных в создание картины средств.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги фильм прокат приключения
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.69
EUR 27.86
Последние новости