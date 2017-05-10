"Евровидение 2017": результаты первого полуфинала

В финал конкурса вышли 10 участников.

В финал "Евровидения" вышли 10 конкурсантов Eurovision.tv

В Киеве прошел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2017" , в котором выступили 18 участников, которые боролись за право представлять свою страну в финале конкурса.

По итогам голосования зрителей и национальных жюри стран-участниц конкурса в финал "Евровидения" проходят представители

Молдовы

Азербайджана

Греции

Швеции

Португалии

Польши

Армении

Австралии

Кипра

Бельгии

Второй полуфинал конкурса состоится 11 мая, а имя победителя будет известно 13 мая.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.