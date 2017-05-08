Церемония открытия "Евровидения" произошла без происшествий – Нацполиция

Движение транспорта в центральной части Киева восстановлено.

Открытие конкурса прошло спокойно УНИАН

Церемония открытия в Киеве песенного конкурса " Евровидение-2017 " прошла без нарушений порядка, сообщает Нацполиция Украины.

"Мероприятие по случаю открытия "Евровидения-2017" прошло без нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении Нацполиции в Twitter.

В полиции добавили, что движение транспорта в центральной части Киева, которое ранее перекрыли на время проведения мероприятий конкурса, восстановлено.

"Полицейский вертолет будет следить за ходом событий во время массовых мероприятий в Киеве", - сообщили в Нацполиции.

Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку https://t.co/IDpX2oAnUN — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 7 мая 2017 г.





7 мая в Киеве прошла официальная церемония открытия Международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.