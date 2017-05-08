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Церемония открытия "Евровидения" произошла без происшествий – Нацполиция

8 мая в 02:16

Движение транспорта в центральной части Киева восстановлено. 

Открытие "Евровидение"
Открытие конкурса прошло спокойно
УНИАН
Церемония открытия в Киеве песенного конкурса "Евровидение-2017" прошла без нарушений порядка, сообщает Нацполиция Украины. 

"Мероприятие по случаю открытия "Евровидения-2017" прошло без нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении Нацполиции в Twitter.

В полиции добавили, что движение транспорта в центральной части Киева, которое ранее перекрыли на время проведения мероприятий конкурса, восстановлено. 

"Полицейский вертолет будет следить за ходом событий во время массовых мероприятий в Киеве", - сообщили в Нацполиции. 


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7 мая в Киеве прошла официальная церемония открытия Международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение Киев Украина конкурс открытие мероприятие церемония время нарушение песенный транспорт движение цены город
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