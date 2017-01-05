Эксгумация Александра Олеся: семья Михайлишина поздно узнала о том, кто похоронен в могиле

Когда стало известно о том, что в могиле лежат останки украинского поэта, отменять церемонию похорон Владимира Михайлишина было уже поздно, рассказал внук умершего.

Внук умершего Владимира Михайлишина рассказал о том, почему семья решила похоронить деда в могиле Олеся Игорь Булыга

Внук умершего Владимира Михайлишина, которого похоронили в могиле украинского писателяи его жены Веры Кандыбы, уверяет, что его семья до последнего не знала о том, кто именно похоронен в могиле, сообщает " Радио Свобода ".

Проживающий в Швейцарии Марк Диан, раскрыл журналистам обстоятельства похорон Владимира Михайлишина.

"Было так, что дед купил себе могилу, он умер и мы его похоронили в той могиле, которую он себе купил. О том, что там уже кто-то лежит, мы не знали. О том, что там лежал господин Кандыба (Александр Олесь – ред.), мы не знали", - рассказал Диан.

Молодой человек также сообщил о том, что он сам и его родители узнали о том, чей прах лежит в могиле, слишком поздно. Отменить церемонию погребения было невозможно.

"Как только мы узнали, то ничего уже, собственно, изменить не могли. Отец так решил", - отметил внук умершего.

Как известно, Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривень — ред.). По словам представителей местной украинской громады, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако, когда Михайлишин умер, его сын принял решение похоронить отца на могиле Олеся. 3 января прах Олеся эксгумировали и поместили в депозитарий кладбища.

Министр информполитики Юрий Стець отметил в комментарии ZN.UA, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел организовать перевозку праха Олеся из Чехии в Украину, а Министерству культуры – организовать церемонию их перезахоронения.