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Девятилетняя киевлянка попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая писательница

24 октября в 17:04

София Шлинчак представила в Киеве свою книгу для детей.

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София Шлинчак представила свою книгу
facebook.com/Bukvoid
Девятилетняя школьница из Киева София Шлинчак стала дважды рекордсменкой Украины: она стала самой молодой писательницей и самым молодым иллюстратором изданной книги. Оба достижения зафиксированы документально Национальным реестром рекордов.

Книгу Шлинчак писала на протяжении трех месяцев, столько же она придумывала и рисовала иллюстрации. Главным героем  книги стал львенок Коха от слова "кохання". Вырученные от продажи книги средства юная писательница решила отдать на благотворительность для онкобольных детей.

Ранее титул самой юной писательницы Украины носила 13-летняя поэтесса, выпустившая собственный сборник стихов.

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Ранее сообщалось о том, что семилетняя украинка вышла в финал международного конкурса барабанщиц.

По материалам: Телеканал «24»
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Тэги книги писатель Украина рекорд
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