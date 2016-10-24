Девятилетняя киевлянка попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая писательница

София Шлинчак представила в Киеве свою книгу для детей.
Книгу Шлинчак писала на протяжении трех месяцев, столько же она придумывала и рисовала иллюстрации. Главным героем книги стал львенок Коха от слова "кохання". Вырученные от продажи книги средства юная писательница решила отдать на благотворительность для онкобольных детей.
Ранее титул самой юной писательницы Украины носила 13-летняя поэтесса, выпустившая собственный сборник стихов.
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