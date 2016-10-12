На получение премии "Оскар" номинировано рекордное количество фильмов на иностранном языке

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году.
Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда зарубежные страны подали на получение премии 83 заявки. В этом году за статуэтку впервые будет бороться Йемен с драмой "Я Ноджум, мне 10 и я разведена".
От Украины на "Оскар" претендует фильм "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука. Фильм демонстрировался на трех десятках фестивалей по всему миру в конкурсных и специальных программах и продолжает представлять Украину на самых престижных кинофорумах, завоевывая призы и награды. Недавно "Украинские шерифы" получили Гран-при кинофестиваля "Docs against Gravity" в Польше.
В 2015 году Украина не смогла подать претендента на получение премии, поскольку у нашей страны не было утвержденного Оскаровского комитета, который был реформирован после выхода из него четырех членов.
89-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа состоится 26 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе.
В прошлом году на "Оскар" в категории "Лучший документальный" был номинирован фильм о событиях Революции достоинства "Зима в огне".ZN.UA