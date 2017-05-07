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Церемония открытия "Евровидения": онлайн-трансляция

7 мая в 17:00

Смотрите церемонию открытия "Евровидения 2017" в Киеве на ZN.UA.

Евровидение1
В Киеве проходит церемония Красной дорожки "Евровидения"
Eurovision.tv
В Киеве проходит официальная церемония открытия Международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

Красная дорожка конкурса располагается в Мариинском парке и является самой длинной за всю историю проведения "Евровидения" - 265 метров.

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Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение конкурс Украина
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